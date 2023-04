Durante dois meses o trânsito vai estar condicionado na Avenida Marechal Gomes da Costa, no Porto. A nova construção da linha de metrobus, linha Boavista-Império, vai deixar o trânsito condicionado no cruzamento da Rua João de Barros e a Praça do Império, informou a Metro do Porto.

A empresa acrescenta ainda que nesta fase será feito o "desvio de infraestruturas de abastecimentos públicos, a instalação da nova rede de semaforização e à posterior reposição do pavimento".

No entanto, as intervenções não vão inviabilizar a utilização dos passeios ou acesso a garagens, habitações e estabelecimentos. Também não está prevista a deslocalização das paragens de autocarro da STCP.O projeto metroBus, uma linha de autocarros rápidos a hidrogénio verde que vai ligar a Rotunda da Boavista à Praça do Império e à Rotunda da Anémona, em Matosinhos, arrancou a 31 de janeiro.