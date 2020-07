Em causa está o recinto desportivo que, ambicionado há mais de 40 anos pela comunidade desse município do distrito de Aveiro, deverá funcionar como sede do Sporting Clube de Espinho e acolher diversos eventos competitivos e culturais, segundo um projeto do arquiteto Rui Lacerda (1954-2018) e do seu filho Diogo Lacerda.

Após um concurso público a que se candidataram três construtoras, o júri decidiu atribuir a empreitada à PEMI Engenharia e Construção Lda., por reunir as condições "mais vantajosas em termos de preço e mérito", e a adjudicação foi segunda-feira aprovada em reunião de Câmara com os votos favoráveis do PSD e o contra do PS.

Em declarações à Lusa, o presidente da autarquia, Joaquim Pinto Moreira, refere que já não será ele a inaugurar a obra, uma vez que está a cumprir o seu terceiro mandato autárquico e a construção do imóvel deverá demorar 18 meses, mas afirma: "Este é um momento muito feliz para Espinho e muito triste para o PS, que sempre se opôs à obra, só lhe colocou dificuldades, utilizou vários expedientes para a impedir e, ao menos nesse aspeto, foi coerente, por nunca a apoiar".

Contando com o parecer favorável do Tribunal de Contas à minuta do contrato a estabelecer com a PEMI, o presidente da Câmara antecipa agora que a construção do recinto "deverá arrancar em finais de setembro ou início de outubro".