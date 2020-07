“Este ano processámos mil e tal [pedidos] de nacionalidade, já no período da quarentena, que estavam com algum atraso”, disse o cônsul-geral em Caracas, Licínio Bingre do Amaral.

Em declarações à agência Lusa, o diplomata explicou que “o consulado nunca deixou de funcionar”.

“Esteve, numa primeira fase, a trabalhar em ‘backoffice’, essencialmente, a finalizarmos processos que estavam a entrar, nomeadamente, processos de nacionalidade que estavam a ser preparados, e isso permitiu que fossem finalizados e que avançassem, que as pessoas já tivessem a nacionalidade portuguesa”, precisou.

Segundo Licínio Bingre do Amaral, o consulado tem respondido a “questões de emergência”, como “documentos de identificação, passaportes, procurações urgentes” de pessoas que tinham, por exemplo, “dado sinal para comprar um terreno ou uma casa e, se não fosse feita a procuração, perderiam esse sinal”.