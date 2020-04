Para tentar travar a propagação da doença covid-19, as autoridades do Irão não impuseram o confinamento da população, mas optaram por outras restrições, como o encerramento da maioria das empresas e do comércio considerados não essenciais.

No domingo, o Presidente Rohani anunciou que as autoridades iranianas aprovaram a reabertura “passo a passo” de certas atividades económicas a partir de 11 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.

Dos casos de infeção, mais de 240 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 676 mil infetados e mais de 50 mil mortos, é o mais afetado pela pandemia.