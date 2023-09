Esta é uma previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que sublinha em comunicado que os aguaceiros são previstos a partir do fim da manhã, podendo ser fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada, em especial nas

regiões Norte e Centro.

No litoral oeste e até ao meio da manhã, podem observar-se períodos de chuva fraca ou chuvisco, com o céu muito nublado.

Quanto ao vento, este será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas, em especial no litoral das regiões Norte e Centro.

A neblina ou nevoeiro matinal, será mais provável no litoral.

Na grande Lisboa, esta sexta-feira, o céu estará geralmente muito nublado, diminuindo temporariamente de nebulosidade durante a tarde.

Existe a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco até ao início da manhã, sendo que estão também previstos aguaceiros a partir da tarde, que podem ser fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada.

A temperatura estará entre os 24.º Celsius de máxima e os 20.º de mínima.

Já na cidade do Porto, estão previstos também períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado até ao meio da manhã e com possibilidade de ocorrência de chuva fraca ou chuvisco.

A partir da tarde, os aguaceiros, podem ser fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada.

Quanto à temperatura, a Invicta vai contar com 25.º de máxima e 18.º de mínima.