“A ideia é fazer com que as pessoas se liguem ao livro de uma maneira lúdica e o explorem sem grande medo. Além disso, queremos trazer alguns autores e ilustradores novos, ao lado de outros mais antigos. No fim da sessão damos um objeto-memória, uma coisa pequenina para que haja um fio para lá da sessão para as pessoas poderem continuar a falar, usar e explorar”, continuou Maria João Pita, explicando que há, ainda, um “cesto do livro que tenta incitar à troca e deambulação de livros juvenis”.

“O facto de o projeto rodar desde 2015 é uma prova de que há realmente uma necessidade. Há pessoas que precisam deste contexto informal de encontro, e o projeto vem responder a esta geração dos anos 80 que está em França e que precisa também, com os seus referenciais e as suas ferramentas, de criar coisas. O 'Conto Contigo' é só mais um grãozinho a contribuir para a dinâmica da comunidade portuguesa em França”, afirmou a portuguesa, de 37 anos, que também viveu na Alemanha e na Holanda.

Em Paris, as leituras têm tido vários palcos efémeros, como cafés culturais, residências universitárias, escolas, o Consulado-Geral de Portugal, jardins e até igrejas.

A próxima sessão, intitulada “Avós: A voz do amor” vai acontecer, este domingo, no espaço transdisciplinar ‘Volumes’, no 19.º bairro de Paris, e o livro escolhido é “Avós”, de Chema Heras, com ilustração de Rosa Osuna.

“Há uma estrutura do projeto que ajuda a equipa a poder desenvolver, com o apoio de alguém ligado à pedagogia e ao ensino, a escolha de um encadeamento de temas e dos livros que animam as sessões. Esta espécie de árvore do projeto é feita no início de cada ano”, continuou.

Também já se leu “Uma biblioteca é uma casa onde cabe toda a gente”, de Mafalda Milhões, “A Menina Bonita do Laço de Fita”, de Ana Maria Machado, “Herbário”, de Jorge de Sousa Braga com desenhos de Cristina Valadas, “Este Livro está a chamar-te. (Não ouves?)”, de Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso, ou “A Ilha”, de João Gomes de Abreu, entre muitos outros livros.

“Já tivemos pessoas mais velhas que vêm ouvir e crianças de todas as idades. É frequente haver crianças que não entendem completamente, mas o nosso objetivo é deixarem a sessão com mais umas palavras e sons novos. Na base o projeto é estruturado para crianças dos 3 aos 6 que estão a adquirir a linguagem e elas saem de lá tendo passado um bom momento”, concluiu a fundadora do “Conto Contigo”, sublinhando que conta com todos os que queiram juntar-se “à roda dos textos em português”.