A ministra Alexandra Leitão esteve hoje a prestar contas aos deputados na comissão parlamentar que segue o Poder Local, em Lisboa.

“Os contratos adicionais necessários para fechar o valor do Leslie estarão prontos ainda este mês ou eventualmente em agosto. Ficou inscrito no Orçamento do Estado o valor suficiente para fechar os problemas do Leslie, coisa que antes o Fundo de Emergência Municipal (FEM) não tinha”, informou a ministra.

Alexandra Leitão tinha sido questionada acerca da falta de transferência de verbas do Estado para o Fundo de Emergência Municipal (FEM), criado pelo Governo para as autarquias poderem repor ou reconstruir as infraestruturas e os equipamentos atingidos pela tempestade Leslie, que ocorreu em 13 de outubro de 2018, atingindo sobretudo municípios do Centro do país.

Logo a seguir à tempestade, o Governo desencadeou mecanismos legais para apoio às populações afetadas, mas só oito meses mais tarde, em junho de 2019, foram abertas candidaturas pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro aos apoios para associações e entidades religiosas.