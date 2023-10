Segundo fonte Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio, que teve início às 4h30, consumiu madeira e paletes da fábrica sem por em risco outros locais.

Os bombeiros estão a eliminar os pequenos focos que persistem ou a deixar arder zonas circunscritas, principalmente numa zona onde eram acumuladas milhares de paletes produzidas pela fábrica.

A fábrica localiza-se perto da Autoestrada do Norte (A1) e de um canil, mas as chamas ficaram circunscritas à unidade industrial. As fábricas em redor não ficaram danificadas.

O incêndio entrou em fase de resolução, segundo a Proteção Civil.

Para o local, foram mobilizados 119 bombeiros, apoiados por 48 veículos, para o combate às chamas. Dois bombeiros foram assistidos por exaustão e inalação de fumos, um dos quais teve de ser transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira.