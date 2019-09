No passado fim de semana, Samuel Sabatino foi apanhado. O porteiro de um prédio residencial em Manhattan desconfiou das suas intenções quando informou que ia ver um primo de apelido Suarez — família que não existia no prédio — e parou-o antes de entrar nos elevadores, convidando-o a sair. Quando o homem chegou à rua foi recebido por polícias à paisana que o vigiavam depois de terem conseguido seguir o seu carro, registado em nome de James Clement, uma identidade falsa.

Sabatino foi preso por 11 acusações de roubo, depois de uma "investigação extensa e de alta tecnologia" em vários Estados, podendo ser condenado a até 15 anos de prisão. O tenente Blake referiu estar "aliviado" com a detenção. "Era frustrante não o conseguirmos apanhar. Quer dizer, ele tem 82 anos, dizer que foi esquivo é o mínimo", acrescentou. "Ele é um dos [ladrões] mais descarados que eu já vi. Não tinha medo de ser parado"

A polícia suspeita que Sabatino esteja envolvido em pelo menos 12 assaltos desde 2014 — este ano, são três as suspeitas de assaltos em Nova Iorque, com roubos de peças entre os 39 e os 50 mil dólares. Contudo, o seu registo criminal tem décadas, uma vez que tem problemas com a lei desde o final dos anos 60, quase sempre por roubo.

Já em 2001 Sabatino tinha sido apanhado. Um morador de um prédio no Upper East Side encontrou-o no seu apartamento. O assaltante fingiu estar a procurar fugas de gás, mas o porteiro chamou a polícia. Sabatino foi encontrado com 42 peças de joalharia, além de ter com ele uma lista de apartamentos com horários marcados para os assaltos. Apesar disso, pagou a fiança e saiu em liberdade. As autoridades perderam-no de vista, uma vez que começou a usar identidades falsas.