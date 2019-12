A situação atual permite contas "absurdas", como "o país A vender ao país B e, quer o A, quer o B podem contar com esses créditos", reiterou.

Na sua intervenção perante as delegações internacionais, João Pedro Matos Fernandes garantiu que "Portugal vai cumprir, está a cumprir e não admite que outros falhem" no sentido da neutralidade carbónica e do combate às alterações climáticas.

"Não podemos permitir que outros falhem porque nós também não vamos falhar", disse aos jornalistas, lembrando que, por se encontrar na bacia do Mediterrâneo, Portugal é um dos países mais vulneráveis às alterações climáticas, com a seca instalada no sul e 15 quilómetros de costa perdidos para o avanço do mar.