A marcha começou às 18:00 locais (17:00 em Lisboa) perto da Gare de Atocha, percorrendo as principais avenidas do centro da capital espanhola, e termina na zona dos Novos Ministérios, onde são esperados os discursos de encerramento, incluindo o da jovem ativista ambiental sueca Greta Thunberg.

Segundo fontes do movimento Fridays For Future, a adolescente irá regressar à manifestação no final do protesto, que encabeçou no início, mas que teve de abandonar, por recomendação da polícia, devido à multidão que a impedia de continuar a andar. A ativista despediu-se dos manifestantes em inglês antes de entrar numa viatura elétrica.

A manifestação assinala o início de uma contra-cimeira ou cimeira social, que faz parte da agenda paralela à cimeira do clima da ONU de Madrid (COP25), que termina na capital espanhola em 13 de dezembro.

Fridays For Future é um movimento impulsionado por Greta Thunberg, que iniciou em 2018 uma greve às aulas todas as sextas-feiras em protesto contra a falta de medidas para travar o aquecimento do planeta.