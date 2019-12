Em conferência de imprensa à margem da 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que decorre desde 02 de dezembro na capital espanhola, a diretora executiva da organização ambientalista Greenpeace, Jennifer Morgan, disse a jornalistas que “neste momento, há países como a Austrália, Brasil e Arábia Saudita que só querem completar as suas agendas e arruinar o acordo de Paris, carregando-o com tantos subterfúgios que não conseguirá ser eficaz”.

Jennifer Morgan considerou “inaceitável” a versão mais recente de um rascunho de resolução final em que se admite retirar o apelo às nações para “aumentarem o nível de ambição em 2020 em resposta à emergência climática”, uma das ideias em que mais se tem insistido à volta da COP25, desde a liderança das Nações Unidas aos ativistas.

“Este texto é completamente inaceitável. Há também um novo texto sobre perdas e danos [prevendo um mecanismo de compensação aos países que sofram consequências das alterações climáticas] em que é claro que a parte financeira ainda não está resolvida. Há também duas opções sobre adaptação e ainda não há nada sobre a regulação dos mercados de licenças de emissão de gases com efeito de estufa”, elencou.

A diretora da Greenpeace afirmou que é “nas horas finais da COP” que se vai ver se a conferência é capaz de “dar resposta à ciência e às pessoas que pedem justiça climática ou se vai deixar os poluidores dominá-la”, o que seria “um desastre completo”.

Jennifer Morgan exortou a União Europeia, que apresentou na quarta-feira o seu Pacto Ecológico, a vir para a cimeira “com energia renovada e trabalhar com os países mais vulneráveis”, falar com a presidência da conferência e “rejeitar este texto”.

O representante da coligação de empresas pelo clima We Mean Business, Nigel Topping, afirmou que algumas das principais empresas do mundo estão a “ficar frustradas porque estão mais à frente do que os decisores políticos”.