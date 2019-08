Numa declaração em que elogiou o trabalho dos cientistas do país para o rápido desenvolvimento da arma, sobre a qual não deu mais detalhes, Kim apontou que o seu objetivo é “construir uma defesa que tenha capacidades militares invencíveis, que ninguém se atreva a provocar e seguir o fortalecimento” do poderio militar norte-coreano.

“Todos devem se lembrar que é o objetivo central do partido e a sua firme vontade de ter uma força forte para impedir qualquer força de nos provocar”, afirmou Kim, segundo a KCNA.

Estas informações foram divulgadas cerca de 24 horas depois das autoridades sul-coreanas terem anunciado que o seu vizinho do Norte tinha lançado dois “projéteis não identificados” que caíram no mar do Japão, na costa leste do país, o sexto lançamento desde o final de Julho.

Os projéteis foram disparados na sexta-feira da província de Kangwon, atingiram uma altura máxima de 30 quilómetros e percorreram cerca de 230 quilómetros antes de caírem no Mar do Japão, segundo as autoridades sul-coreanas.