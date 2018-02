Os Jogos deste ano ficam marcados pelos desenvolvimentos políticos, da união das duas Coreias à revelação de Seul, durante a cerimónia de encerramento, que Pyongyang está disposto a conversar com os Estados Unidos.

Num encontro com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, a delegação do Norte que compareceu este domingo na cerimónia de encerramento dos Jogos, expressou a posição "de que os diálogos intercoreanos e as relações entre o Norte e os Estados Unidos deveriam de melhorar", afirmou a presidência da Coreia do Sul em comunicado.

Apesar de Pyongyang ter declarado em várias ocasiões que está disposta a conversar com os Estados Unidos, Washington exige que, antes de qualquer diálogo, os norte-coreanos adotem medidas concretas para a desnuclearização.

A delegação norte-coreana, liderada pelo general Kim Yong Chol, compareceu na cerimónia de encerramento dos Jogos, assim como a filha do presidente americano, Ivanka Trump.

De acordo com imagens da área VIP do Estádio Olímpico, o presidente sul-coreano apertou a mão a Ivanka Trump e logo depois ao general Kim Yong Chol, que estava sentado na fila atrás da filha do presidente dos Estados Unidos.

Contudo, não é crível que os representantes da Coreia do Norte e dos Estados Unidos tivessem efetuado contato direto.

A visita de Kim Yong Chol, liderando uma delegação de oito pessoas, foi o último capítulo do frenesim diplomático no âmbito dos Jogos Olímpicos de Pyeongchang.

A presença do militar provocou consternação no seio da oposição conservadora sul-coreana, uma vez que Kim Yong é suspeito de ter ordenado os disparos que visaram uma corveta sul-coreana em 2010, incidente que resultou na morte de 46 pessoas. No entanto, Pyongyang negou sempre o seu envolvimento.

A sua chegada também levou a que centenas de pessoas protestassem perto da fronteira durante a noite, exigindo que o militar "pedisse desculpas, de joelhos, às famílias das vítimas". Apesar de não sofrer sanções do Conselho de Segurança da ONU, o general Kim Yong Chol é alvo de sanções unilaterais sul-coreanas.

Após dois anos de tensões crescentes, devido aos constantes testes de mísseis balísticos por parte de Pyongyang, a Coreia do Norte vincou a sua passagem durante Jogos por vias diplomáticas, que Seul vendeu como "os da paz".

Cimeira coreana, o convite