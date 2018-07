O grupo de 12 mulheres norte-coreanas, trabalhadoras num restaurante na República Popular da China, que se encontra na Coreia do Sul desde 2016 tem motivado vários atritos entre Pyongyang e Seul.

A Coreia do Norte acusa a Coreia do Sul de ter raptado as mulheres, mas as autoridades de Seul dizem que entraram no país de livre vontade.

A Coreia do Norte tem usado ao longo dos anos as 12 mulheres como pretexto para impedir a reunificação temporária de cidadãos maiores de idade que se encontram no norte separados das famílias desde a Guerra da Coreia (1953-1956).

Deste modo, e apesar do ambiente diplomático sobre o programa nuclear norte-coreano, o regime de Pyongyang através de um ‘site’ de notícias governamental (Uriminzokkiri) diz hoje que faz depender o próximo encontro de reunificação familiar – previsto para agosto – da entrega das 12 mulheres que se encontram na Coreia do Sul.

O ministro para Unificação do governo de Seul declinou fazer qualquer comentário sobre as posições da Coreia do Norte publicadas hoje no Urimunzokkiri.