Um alto funcionário norte-coreano qualificou como "interferência" e "provocação" a condenação do Presidente norte-americano, Joe Biden, Aos disparos de mísseis da Coreia do Norte na passada quinta-feira, informou a agência estatal norte-coreana KCNA.

"Este tipo de observação por parte do Presidente norte-americano é uma interferência indisfarçável no direito de autodefesa do nosso país e uma provocação", disse Ri Pyong Chol, que supervisionou os disparos, segundo a KCNA recebida em Seul.