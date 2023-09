A Coreia do Norte tem estado praticamente isolada do mundo exterior desde o início de 2020, quando fechou as suas fronteiras em resposta à pandemia de Covid-19, tendo até os seus próprios cidadãos sido impedidos de entrar.

Contudo, este mês o país está a mostrar sinais de reabertura, com o líder Kim Jong Un a viajar para a Rússia para se encontrar com o presidente Vladimir Putin e a enviar atletas para competir nos Jogos Asiáticos na cidade de Hangzhou, no leste da China.

Citando um jornalista, a emissora estatal CCTV de Pequim disse esta segunda-feira que a Coreia do Norte anunciou também que permitiria a entrada de estrangeiros no seu território, sendo que estes estarão sujeitos a uma quarentena de dois dias à chegada.