A Coreia do Norte disparou hoje vários presumíveis mísseis de cruzeiro em direção ao mar do Japão ou mar de Leste, anunciaram as forças armadas da Coreia do Sul.

"Vários projéteis", possivelmente "mísseis de cruzeiro de curto alcance", foram disparados a partir da localidade de Munchon, no leste do país, declarou o estado-maior das forças armadas sul-coreanas em comunicado. Nos últimos anos, a Coreia do Norte, dotada com a bomba atómica, efetuou vários disparos de mísseis balísticos, que atingem as camadas mais altas da atmosfera, cobrem grandes distâncias e têm trajetórias pré-determinadas. Por seu lado, os mísseis de cruzeiro viajam a baixa altitude, o que os torna mais difíceis de detetar. Necessitam de sistemas de orientação muito sofisticados para atingirem o alvo. "A Coreia do Sul e os serviços de informações norte-americanos analisam questões relativas" a estes disparos, indicou o estado-maior interarmas sul-coreano. Pyongyang é alvo de múltiplas sanções do Conselho de Segurança da ONU para obrigar o regime de Kim Jong-un a renunciar aos programas nuclear e balístico.