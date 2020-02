A notícia está a ser avançada pela francesa BFM TV.

Segundo a ministra da Saúde francesa, Agnès Buzyn, "todos os testes deram negativo".

As 20 pessoas que chegaram a Lisboa vindas da China ontem partilharam até Marselha um avião com outros europeus, alguns com sintomas suspeitos de contágio do novo coronavírus.

À chegada a Marselha, 20 das pessoas repatriadas por França apresentaram sintomas de possível contágio e foram sujeitas de imediato a análises e exames médicos.

A ministra da Saúde de Portugal, no entanto, esclareceu que os portugueses repatriados não tiveram em contacto com os passageiros europeus que revelaram sintomas.