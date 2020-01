A morte ocorreu em Heilongjiang (nordeste), uma província na fronteira com a Rússia, a mais de 1.800 quilómetros de Wuhan, no centro do país, onde surgiu a nova epidemia de pneumonia viral.

O outro caso fora de Wuhan foi registrado em Hebei, província perto de Pequim.

Esta é a lista dos países e regiões que anunciaram casos de contágio por coronavírus. No total, quase 830 pessoas estão afetadas, principalmente no território chinês, segundo o último boletim divulgado nesta sexta-feira pela Comissão Nacional de Saúde. ARÁBIA SAUDITA/ÍNDIA Uma enfermeira indiana que trabalha na Arábia Saudita deu positivo em um teste do coronavírus chinês, e foi hospitalizada no país, anunciaram a 23 de janeiro as autoridades de Nova Deli. COREIA DO SUL O primeiro caso na Coreia do Sul é o de uma mulher chinesa de 35 anos que em 19 de janeiro chegou a Seul num avião oriundo de Wuhan. ESTADOS UNIDOS Um homem que estava na região de Wuhan foi hospitalizado em Everett, perto de Seattle, onde chegou a 15 de janeiro, anunciaram as autoridades a 21 de janeiro. Entrou em contato com os serviços médicos em 19 de janeiro, após sentir os primeiros sintomas. JAPÃO Dois casos foram registados no Japão. O primeiro paciente é um homem que tinha acabado de passar alguns dias em Wuhan e que foi hospitalizado a 10 de janeiro devido a febre alta e outros sintomas. O segundo caso é também de um homem, residente da cidade chinesa e que chegou ao território japonês no dia 19 de janeiro. SINGAPURA Singapura anunciou a 23 de janeiro o primeiro caso de coronavírus. Um homem de 66 anos residente de Wuhan, que chegou três dias antes com febre e tosse. TAIWAN O primeiro caso registado em Taiwan é o de uma mulher que chegou a 20 de janeiro de Wuhan, onde mora, com febre, tosse e dor de garganta. TAILÂNDIA O primeiro caso de contágio por coronavírus fora da China foi identificado na Tailândia a 8 de janeiro. Trata-se de uma mulher que estava a regressar de uma viagem a Wuhan. Uma chinesa de 74 anos de idade que sofria de pneumonia relacionada ao coronavírus foi hospitalizada após sua chegada em 13 de janeiro em Wuhan. VIETNAME Dois chineses, um homem que chegou a 13 de janeiro de Wuhan e o seu filho, morador da cidade de Ho Chi Minh, no sul do Vietname, foram hospitalizados, a 17 e 18 de janeiro, respectivamente, em território vietnamita depois de os seus testes de coronavírus darem positivo, anunciaram as autoridades em 23 de janeiro. HONG KONG Duas pessoas que estiveram recentemente em Wuhan tiveram resultado positivo nos testes em Hong Kong, onde foram hospitalizadas. MACAU As autoridades de Macau anunciaram a 22 de janeiro um primeiro caso confirmado nesta região chinesa. É uma empresária de 52 anos que chegou três dias antes de comboio da cidade vizinha de Zhuhai.

O número de mortos na China devido ao surto de coronavírus detetado na cidade de Wuhan, no centro do país, subiu hoje para 25 e o de casos confirmados aumentou para 830, revelou ontem a Comissão Nacional de Saúde.