Também a Cisco Itália e IBM possibilitam o acesso ao Cisco Webex Meetings, uma plataforma que permite o teletrabalho, como planear e participar em reuniões, colaborar e partilhar documentos e dados. Além disso, é fornecido apoio e suporte de voluntários da IBM.

Na área da conectividade e serviços, a Wind Tre vai disponibilizar a partir da segunda quinzena deste mês 100 GB gratuitos ao longo de sete dias a todos os clientes de voz móvel recarregáveis. Outra empresa, a Tim, vai disponibilizar acesso móvel ilimitado por um mês para todos os clientes com um pacote de dados activo e chamadas ilimitadas do telefone fixo até o final de Abril para todos os clientes que não possuem as chamadas incluídas.

A Amazon Web Services, uma plataforma de computação em nuvem, oferece um pacote de crédito para fornecer às administrações públicas, organizações não-governamentais e sem fins lucrativos, startups e negócios acesso a um plano de apoio e um canal de assistência.

Ao nível de e-learning também há bastantes serviços disponíveis. A Amazon oferece webinars de preparação gratuitos, com duração de uma hora e meia, sobre assuntos destinados a professores de escolas primárias e secundárias nas zonas vermelhas. Os cursos abrangerão oportunidades de aprendizagem criativa e codificação aplicadas ao ensino. Durante a atividade, ferramentas gratuitas serão apresentadas para criar um "kit" inovador para projectos em sala de aula.

Na área da informação e entretinimento, o grupo GEDI tem disponíveis 25.000 assinaturas gratuitas do La Repubblica em versão digital, e a Bertoni Editore oferece um livro digital, da ficção à poesia, passando por contos infantis, a todos os cidadãos que o solicitem.

Itália é, até ao momento, o segundo país mais afectado pelo Covid-19. À hora de publicação desta notícia havia 10.149 casos confirmados, 631 mortes e 724 recuperados.