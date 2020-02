Os quatro pacientes, escreve o The Guardian, foram transportados para Londres para receber cuidados especializados.

O Reino Unido confirmou este domingo, 9 de fevereiro, o quarto caso positivo de infeção por coronavírus.

Agora sabe-se que outros quatro casos foram diagnosticados nas últimas horas.

O governo britânico decidiu entretanto declarar o coronavírus como uma ameaça iminente à saúde pública, estatuto que dá poderes adicionais às autoridades para combater o vírus e a sua propagação.

"A incidência ou a transmissão do novo coronavírus constitui uma ameaça grave e iminente para a saúde pública", afirmou o ministério da Saúde britânico em comunicado.

O texto afirma que o governo adotou medidas para "atrasar ou impedir novas transmissões do vírus". Como parte das novas medidas, as pessoas infectadas com o coronavírus poderão ser forçadas a iniciar uma quarentena e não poderão sair por vontade própria caso representem uma ameaça para a saúde pública.

"Reforçámos a nossa regulamentação para que possamos manter os indivíduos isolados para sua própria segurança e se os profissionais da saúde pública considerarem que existe o risco de propagação do vírus para outras pessoas", esclareceu um porta-voz do ministério da Saúde.

O governo anunciou que o hospital de Arrowe Park em Merseyside (norte da Inglaterra) e o centro médico de Kents Hill Park em Milton Keynes (centro da Inglaterra) são os locais destinados ao "isolamento".

Os pacientes diagnosticados estão a ser tratados no Hospital St. Thomas e no Royal Free, ambos em Londres.

O número de mortos na China continental devido ao novo coronavírus aumentou hoje para 908, mais 97 do que no domingo, informaram as autoridades.

Segundo os números divulgados pela Comissão Nacional de Saúde da China, são agora 40.171 as pessoas infetadas no país.

Um aumento de 97 mortes indica um recrudescimento de casos do novo vírus, 2019-nCoV, depois de ter havido uma quebra no dia anterior.

A mesma fonte precisou que até à meia noite local (16:00 de domingo em Portugal continental) contavam-se 6.484 casos graves e que 3.281 tiveram alta, depois de se curarem da doença, que começou no final de 2019 na cidade de Wuhan, na província central de Hubei.

Até agora a Comissão, disse, fez o seguimento médico a 399.487 pessoas que tiveram contacto próximo com os infetados, dos quais 187.518 continuam em observação.

Na última contagem, anunciada na manhã de domingo, o número de mortes na China continental era de 811, a que se somavam mais duas mortes fora da China continental, um nas Filipinas e outro em Hong Kong.

Esse balanço já ultrapassa o da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que entre 2002 e 2003 causou a morte a 774 pessoas em todo o mundo, a maioria das quais na China, mas a taxa de mortalidade permanece inferior.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países.

A França fechou duas escolas depois de cinco visitantes britânicos terem contraído o vírus numa estância de esqui e também foram detetados novos casos em países como Espanha, Reino Unido, Japão, Malásia, Coreia do Sul ou Vietname.

Ao todo já foram registados mais de 360 casos fora da China continental.

Estas são as principais recomendações das autoridades de saúde à população

O surto do novo coronavírus detetado na China tem levado as autoridades de saúde a fazer recomendações genéricas à população para reduzir o risco de exposição e de transmissão da doença. Eis algumas das principais recomendações à população pela Organização Mundial da Saúde e pela Direção-geral da Saúde portuguesa:

- Lavagem frequente das mãos com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

- Ao tossir ou espirrar, fazê-lo não para as mãos, mas para o cotovelo ou para um lenço descartável que deve ser deitado fora de imediato;

- Evitar contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

- Evitar contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

- Deve ser evitado o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

- Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Combater a desinformação

A Organização Mundial da Saúde tem tentado também divulgar factos para combater a desinformação e mitos ligados ao novo coronavírus. Eis algumas dessas informações:

- É seguro receber cartas ou encomendas vindas da China, porque as análises feitas demonstram que o coronavírus não sobrevive muito tempo em objetos como envelopes ou pacotes;

- Não há qualquer indicação de que animais de estimação, como cães e gatos, possam ser infetados ou portadores do novo coronavírus. Mas deve lavar-se sempre as mãos após contacto direto com animais domésticos, porque protege contra outro tipo de doenças ou bactérias;

- Não há também prova científica de que o consumo de alho ajude a proteger contra o novo coronavírus;

- Usar e colocar óleo de sésamo não mata o novo coronavírus;

- As atuais vacinas disponíveis no mercado contra a pneumonia não previnem contra o coronavírus 2019-nCoV. Este novo vírus precisa de uma nova vacina que ainda não foi desenvolvida;

- Os antibióticos não servem para proteger ou tratar as infeções provocadas pelo coronavírus. Os antibióticos são usados para infeções bacterianas e não virais. Contudo, os doentes hospitalizados infetados com coronavírus poderão ter de receber antibióticos porque pode estar presente também uma infeção bacteriana;

- Pessoas de todas as idades podem ser afetadas pelo coronavírus. Contudo, pessoas mais velhas ou com doenças crónicas (como asma ou diabetes) parecem ser mais vulneráveis a ter doença grave quando infetadas.

(Notícia atualizada às 09:52)