Segundo a Associated Press, o número de pessoas infetadas subiu para 11.791.

Este surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) foi detetado no final do ano em Wuhan.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 50 casos de infeção confirmados em 24 outros países, com as novas notificações na Rússia, Suécia e Espanha.

A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou que nas últimas 24 horas morreram 46 pessoas devido à infeção causada pelo coronavírus, elevando para 259 o total de vítimas mortais no país.

Todas as novas mortes, com exceção de uma, foram registadas na província de Hubei, no centro do país, noticia a France-Presse.