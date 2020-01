"A Direção-Geral da Saúde (DGS) informa que o primeiro caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV) em Portugal foi negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas", informa a Direção-Geral da Saúde numa nota publicada no site oficial.

Aquele órgão de saúde acrescenta que a DGS se mantém "atenta e a acompanhar a situação, em articulação permanente com instituições/organizações nacionais e internacionais para adoção de medidas a nível nacional e em consonância com as recomendações que forem sendo emitidas pela Organização Mundial da Saúde e pelo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)", pode ler-se.

Um homem regressado da China no sábado estava sob observação no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, por suspeita de infeção pelo novo vírus detetado naquele país.

Na mesma nota, a DGS voltou a frisar as recomendações que já tinha fornecido anteriormente para os viajantes que se desloquem até à China:

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país;

Evitar contacto próximo com pessoas que apresentem sinais e sintomas de

infeções respiratórias agudas;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas

doentes;

2019-nCoV

Os sintomas destes coronavírus são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, incluindo falta de ar.

O novo vírus, que causa pneumonia, foi detetado na China no final de 2019, e já provocou a morte a pelo menos 41 pessoas e infetou mais de 1.300 em vários países.

Além do território chinês, foram confirmados casos em Macau, Hong Kong, Tailândia, Taiwan, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Malásia, França e Austrália.

As autoridades chinesas consideram que o país está no ponto "mais crítico" no que toca à prevenção e controlo do vírus e colocaram em quarentena 13 cidades.

