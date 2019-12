O corpo do homem, com cerca de 45 anos de idade e a cara desfigurada, foi encontrado junto àquela via rápida e à Avenida AEP, em direção à Rotunda de Francos, entre um centro comercial e uma bomba de gasolina, referiu à Lusa a fonte da PSP.

O corpo foi removido e transportado para o Instituto de Medicina Legal e o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária por haver “suspeitas de crime”.

No local estiveram uma patrulha da PSP do Porto, efetivos da Divisão de Investigação Criminal da PSP e elementos da Polícia Judiciária.