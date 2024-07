Meios da proteção civil localizaram e retiraram do rio Douro, na manhã de hoje, em Baião, no distrito do Porto, o corpo de um homem de 84 anos, desconhecendo-se as causas da morte, segundo os bombeiros do concelho.

Fonte da corporação avançou à Lusa que a vítima residia na freguesia de Ancede, no concelho de Baião. “O corpo encontrava-se a boiar no leito do rio”, na localidade de Ancede, disse à Lusa o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa. A ocorrência foi registada às 10:16, mobilizando meios dos bombeiros de Baião, da Polícia Marítima, da Viatura de Emergência Médica e Reanimação do Vale do Sousa e da GNR.