Rich Moore e Finney, o seu Jack Russell Terrier, começaram o percurso nas montanhas a 19 de agosto, com planos para chegar ao cume do Blackhead Peak, no Colorado. Mas nunca mais voltaram, de acordo com uma publicação no Facebook do Taos Search and Rescue, conta a CNN internacional.

Moore esteve desaparecido durante cerca de dez semanas até que um caçador encontrou os seus restos mortais a 30 de outubro, a cerca de três quilómetros e meio a leste do cume da montanha. Finney, o seu fiel cão, estava ao lado do dono, segundo o grupo de resgate voluntário.

O cão tinha perdido cerca de metade do seu peso corporal quando foi descoberto, mas parecia estar em relativamente boa forma.

"A lealdade daquele cão leva-nos a todos às lágrimas", disse Delinda Vanne-Brightyn, membro do Tao.

Russell Hartstein, especialista em comportamento e treino de cães, diz que "não é inédito" que um cão desenvolva uma lealdade tão intensa para com o seu dono. "Tornam-se leais até a morte muitas vezes", aponta.

Além disso, os Jack Russell Terriers, em particular, são criados para sobreviver através da caça de roedores ou outros pequenos animais.

A causa da morte de Rich Moore ainda não foi divulgada e o cão, Finney, foi entregue à restante família.