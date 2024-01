Segundo a mesma fonte, os Bombeiros foram chamados cerca das 12:30 para proceder à remoção de um cadáver que se encontrava no interior de um poço agrícola no lugar do Fial, na freguesia de Alquerubim.

O corpo foi depois transportado para o Gabinete-Médico Legal de Aveiro a fim de ser submetido a autópsia.

Contactada pela Lusa, a GNR indicou que o corpo já foi identificado e ao que tudo indica pertence a uma mulher que tinha sido dada como desaparecida esta manhã.