A Autoridade Marítima acrescenta que o alerta foi dado pouco depois da meia-noite para a GNR de Vila do Conde, dando conta de “um corpo a flutuar na praia de Vila Chã”, tendo sido ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Vila do Conde e ainda da Cruz Vermelha Portuguesa e do INEM.

O corpo da vítima “encontrava-se numa zona rochosa e foi retirado da água por familiares que se deslocaram ao local, tendo o óbito sido declarado pelo médico do INEM”, lê-se ainda na nota de imprensa.

O caso foi comunicado ao Ministério Público e o corpo transportado para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto, acrescenta a AMN.

O Comando-local da Polícia Marítima de Vila do Conde tomou conta da ocorrência.