"Face às notícias que tem vindo a ser veiculadas na comunicação social e considerada a forte repercussão pública, a Polícia Judiciária vem informar que, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, tem em curso a investigação referente ao achado na zona do Cadaval, de partes dum corpo humano do sexo masculino, cuja identidade é por ora desconhecida", é referido em comunicado.

A PJ explica ainda que "está a desenvolver diligências no caso de outro achado, no dia de hoje, de um crânio humano encontrado na zona de Aveiras".

Contudo, "a investigação até agora feita permitiu já concluir, com satisfatória margem de probabilidade, que esse crânio nenhuma ligação tem ao caso anterior, tendo sido, entretanto, localizado o restante corpo, cuja morte não terá subjacente qualquer intervenção de terceiros, indiciando-se compatibilidade com um quadro de suicídio".