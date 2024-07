Segundo o The Guardian, a polícia espanhola diz que equipas de resgate encontraram restos mortais na área do desaparecimento do jovem britânico.

"Agentes da Guarda Civil pertencentes ao Grupo de Resgate e Intervenção em Montanha (GREIM) localizaram esta manhã o corpo sem vida de um jovem na área de Masca, pertencente ao município de Buenavista del Norte", pode ler-se no comunicado das autoridades.

É ainda referido que a vítima "poderá ter morrido devido a queda acidental no penhasco e na área inacessível onde [o corpo] foi encontrado". De acordo com a Reuters, uma autópsia confirmará se foi um acidente.

Contudo, não foi ainda confirmada a identidade do jovem encontrado morto.

Jay Slater desapareceu após participar num festival de música na ilha de Tenerife há quatro semanas. Foi visto pela última vez a caminhar sozinho no parque nacional rural de Teno, uma área acidentada e remota.

Lucy, uma amiga de Jay Slater, comunicou o desaparecimento do jovem depois de ter recebido uma chamada dele por volta das 8h15 da manhã do dia em que desapareceu, na qual informou que não sabia onde estava, que estava com sede e que tinha apenas 1% da bateria no telemóvel.

Através das redes sociais, os amigos identificaram a casa para onde Jay se dirigiu com pessoas que conheceu num festival de música na noite anterior ao seu desaparecimento. Também falaram com pessoas da localidade, que informaram que essas mesmas pessoas já tinham regressado ao Reino Unido.

Os amigos de Slater alertam para o facto de possivelmente estes homens não terem sido contactados pela polícia antes de deixarem a ilha, para ver se tinham informações vitais sobre os últimos movimentos conhecidos do jovem.

Também vasculharam a vegetação rasteira, encontrando sacos, roupas e outros detritos provavelmente deixados pelos turistas, entre as grutas, rochas, catos e bananeiras que compõem a paisagem.