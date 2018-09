O presidente da Casa do Povo das Sete Cidades, freguesia do concelho de Ponta Delgada conhecida pela sua beleza ambiental e suas duas lagoas, verde e azul, declarou à agência Lusa que a decisão de realizar a "Corrida Maluca", como a resolveram designar, surgiu no âmbito do 36.º aniversário da instituição.

A série de animação televisiva consiste numa corrida realizada por destemidos condutores de viaturas bizarras, destacando-se entre as personagens a dupla Dick Dastardly e o cão rafeiro Muttley, que recorrem a truques sujos para vencer a prova.

O presidente da Casa do Povo, Sérgio Roque, que revela já existir um número significativo de carros inscritos, apesar das inscrições terminaram a 21 de setembro, afirma que as “expectativas são altas” em termos de adesão de público da ilha de São Miguel e turistas.

A prova, sujeita a regras apertadas, vai realizar-se numa via pública no centro das Sete Cidades, partindo de uma rampa do cemitério local e concluindo na igreja, estando previsto atribuir distinções aos três primeiros classificados.