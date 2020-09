Este artigo é sobre Castelo Branco . Veja mais na secção Local

A estrada nacional 238, em Oleiros, foi cortada hoje de manhã devido ao incêndio que deflagrou em Proença-a-Nova e que alastrou a este concelho do distrito de Castelo Branco, disse a GNR. Vinte e três pessoas já foram hoje retiradas de aldeias de Oleiros na sequência do incêndio que começou no domingo à tarde em Proença-a-Nova.

PAULO NOVAIS/LUSA