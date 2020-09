Foram adiados para o próximo ano os cortes nas portagens das autoestradas do Interior e no Algarve, noticia o Jornal de Notícias (JN).

Neste momento, o Ministério das Finanças está a avaliar o impacto da medida, à luz da crise económica desencadeada pela pandemia de Covid-19. O modelo de descontos progressivos, anunciado em fevereiro pelo Governo, foi simplificado e juntou a A41 ao grupo das vias contempladas.

O executivo prepara a introdução de descontos nestas oito autoestradas: A28 (Porto-Viana), A41 (Circular Regional Exterior do Porto), A4 (Porto-Vila Real), A24 (Viseu-Chaves), A25 (Aveiro-Viseu), A23 (Castelo Branco-Covilhã), A13 (Coimbra-Torres Novas) e A22 (Via do Infante, no Algarve).

De acordo com o que estabelecido em conselho de ministros em fevereiro, os carros ligeiros, das classes 1 e 2, beneficiariam de um desconto de 20% a partir do 8.º e 15.º dia de utilização da autoestrada; e de 40% se circulassem mais de 16 dias seguidos.

Este modelo progressivo foi entretanto simplificado, mas ainda não é possível detalhá-lo. Além disso, o desconto não é igual em todas as autoestradas. Por exemplo, em algumas autoestradas, o beneficiário poderá ser apenas o transporte de mercadorias, enquanto noutras serão também os transportes particulares e de passageiros.