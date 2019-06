Em causa está a situação da trabalhadora Cristina Tavares que, após um primeiro despedimento em 2017, na sequência de ausências para assistência à família, já levara a entidade patronal a julgamento e vira os seus direitos reconhecidos, tendo sido reintegrada por ordem judicial na firma da freguesia de Paços de Brandão.

Uma vez de regresso ao seu local de trabalho, a operária disse-se vítima, contudo, de assédio moral e sujeição a trabalho improdutivo e, após várias ações públicas de protesto apoiadas pela estrutura sindical do setor, foi novamente despedida em janeiro de 2019, com o argumento de que causara “danos incomensuráveis” à empresa com as suas “calúnias”.

Esta manhã estava marcado o início do julgamento para impugnar esse segundo despedimento, mas as partes chegaram a acordo com vista à reintegração de Cristina Tavares já na próxima segunda-feira.

Em comunicado, a administração da Fernando Couto explica agora a sua decisão: “Decidimos dar-nos uma nova oportunidade e virar a página negativa que se formou, criando condições para nos focarmos na nossa atividade em paz jurídica e assim construirmos o nosso futuro”.