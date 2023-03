Apesar da apresentação estar marcada apenas para as 15h00, no Parque Empresarial da Baía do Tejo, no Barreiro, António Costa levantou a ponta do véu do Projeto Arco Ribeirinho Sul num artigo de opinião no diário O Setubalense.

“Prova disso é a aposta no Projecto do Arco Ribeirinho Sul que colocará estes territórios à disposição das populações através da requalificação urbanística de importantes áreas da margem sul do estuário do Tejo. O Arco Ribeirinho Sul, que envolverá 6 municípios (Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo e Seixal), será um território pensado para a utilização equilibrada do espaço: terá espaços de habitação, serviços, indústria tecnológica e lazer. Os primeiros passos para a sua concretização serão dados neste Governo + Próximo, através da aprovação de uma Resolução do Conselho de Ministros que permitirá, entre outros, o arranque dos trabalhos técnicos das próximas fases da expansão do Metro Sul do Tejo e a concretização de projectos para a construção de novas ligações entre o Barreiro e o Montijo e o Barreiro e o Seixal, de um novo terminal fluvial na Moita e do ‘Passeio do Arco Ribeirinho Sul’, via pedonal, ciclável e de estrutura verde, garantindo a ligação de Almada a Alcochete”, escreveu António Costa.