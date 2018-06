António Costa falava no encerramento da sessão de apresentação do Programa Nacional de Investimentos no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) em Lisboa, que teve a presença dos ministros do Planeamento e Infraestruturas (Pedro Marques), da Economia (Manuel Caldeira Cabral), do Ambiente (João Pedro Matos Fernandes), do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares (Pedro Nuno Santos).

No que respeita ao plano político, participaram ainda na sessão os presidentes das câmaras de Lisboa, Fernando Medina, e de Coimbra e da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, Manuel Machado.

Num discurso com cerca de 20 minutos, o líder do executivo começou por referir que, num Conselho de Ministros extraordinário, que se realizará em 14 de julho, no município da Pampilhosa da Serra, serão aprovados o Plano Nacional de Ordenamento do Território e a nova versão do Plano Nacional de Coesão Territorial - dois instrumentos que considerou "centrais, porque as infraestruturas não valem por si, sendo antes instrumentos ao serviço de uma visão estratégica".

Neste contexto, o primeiro-ministro falou depois na importância da qualidade da decisão política na definição de uma estratégia de construção de infraestruturas.

Nesse sentido, adiantou que o Governo "vai aprovar brevemente" a constituição de um Conselho Superior de Obras Públicas, com o envolvimento de diferentes entidades políticas, sociais e económicas.