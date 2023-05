Esta mensagem foi publicada por António Costa na sua conta oficial na rede social Twitter.

“Quando se celebra o Dia dos Açores saúdo as açorianas e açorianos, confiando no seu espírito empreendedor”, escreveu o líder do executivo, antes de se referir especificamente ao papel do Governo da República em relação à Região Autónoma dos Açores.

Nesse ponto, António Costa diz afiançar “a compreensão do Governo da República para a necessidade e a justiça do apoio às suas instituições autonómicas e ao desenvolvimento económico e social regional”.