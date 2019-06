Numa conferência de imprensa para apresentar os resultados da 'maratona' negocial, o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, e o comissário europeu dos Assuntos Económico, Pierre Moscovici, reconheceram que "ainda é necessário mais trabalho", embora saudando o que classificaram como "pequenos passos", que não devem ser subestimados, mas mais pela sua "importância simbólica".

Sobre este acordo, o primeiro-ministro considerou que se "deu um passo muito importante", já que se relaciona "com a criação de uma capacidade orçamental para financiar a convergência" entre Estados-membros da zona euro.

"Esse passo é a longo prazo o grande estabilizador da zona euro. Mas, há uma ambição no sentido que se possa ir mais longe no que diz respeito a instrumentos de estabilização em situações de crise", apontou.

Nesta questão, António Costa sustentou que aquilo que ficou aprovado no Luxemburgo "não prejudica avanços futuros, embora também não os garanta".

"Para quem tem acompanhado estes debates ao longo destes anos - e tem consciência como ainda há três anos sempre que se queria concretizar essa capacidade orçamental da zona euro havia sempre um tabu bastante generalizado -, acho que devemos avançar com aquilo que já temos adquirido e prosseguir o debate em relação aos aspetos em que temos de avançar", sustentou o primeiro-ministro.

Interrogado sobre o financiamento do orçamento da zona euro, o primeiro-ministro referiu que "há uma parte que já é conhecida e outra que se terá de conhecer na carta do presidente do Eurogrupo".

"É adquirido que a verba que estava prevista pela Comissão Europeia no âmbito do instrumento orçamental para as reformas vai ser incorporado. Relativamente aos países que já aderiram ao euro teremos uma verba de 19 mil milhões de euros - não é uma verba extraordinária, mas é um começo. E, nestas matérias, o importante é começar", advogou.

António Costa falou ainda na possibilidade em discussão de "haver contribuições adicionais dos Estados-membros" para se ter um volume maior de financiamento.

"Há outras hipóteses ainda, como o recurso a empréstimos do Banco Europeu de Investimentos ou do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento. Mas, é essencial não desperdiçarmos a oportunidade de começarmos já com aquilo que está adquirido", acrescentou.