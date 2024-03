O primeiro-ministro cessante, António Costa, classificou hoje a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) como "pilar indispensável" da defesa coletiva, agora robustecida com a adesão da Finlândia e da Suécia, que quebraram a neutralidade depois da invasão russa.

“Estive reunido com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. Uma boa reunião, em que sublinhei a inequívoca importância da NATO como pilar indispensável da nossa defesa coletiva, reforçada com a recente adesão da Finlândia e da Suécia, já depois da invasão russa da Ucrânia”, escreveu António Costa na rede social X (antigo Twitter). A publicação na rede social acompanhava quatro fotografias com o Jens Stoltenberg. O encontro realizou-se ao início da manhã de hoje no quartel-general da NATO, em Bruxelas, antes do encontro entre o primeiro-ministro cessante e o primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram