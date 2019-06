António Costa falava na sessão de encerramento das Jornadas Parlamentares do PS, em Viseu, em que Ferro Rodrigues, ao contrário do habitual, esteve ausente ao longo dos dois dias de trabalhos.

No início da sua intervenção, António Costa deixou palavras de agradecimento pela ação do presidente do Grupo Parlamentar do PS, Carlos César, ao longo de toda a legislatura, bem como ao coletivo de deputados socialistas. Não se esqueceu também do atual e do anterior secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, respetivamente Duarte Cordeiro e Pedro Nuno Santos.

Num momento em que se desconhece se Ferro Rodrigues aceitará ser de novo candidato a deputado pelo PS e, por esta via, poderá então tentar fazer mais um mandato como presidente do parlamento, António Costa referiu-se ao antigo ministro de António Guterres e líder socialista de forma muito especial.

"Ele não está aqui presente, mas queria saudar aquela figura que simbolizou a mudança de quadro político com a primeira votação que demonstrou que, ao contrário do que a direita dizia, não era maioritária na Assembleia da República. A eleição de Ferro Rodrigues para presidente da Assembleia da República foi a demonstração de que havia outra maioria na Assembleia da República", declarou, numa alusão ao facto de os deputados do PS, PCP, Bloco de Esquerda e PEV se terem unido nessa votação no final de outubro de 2015.

O secretário-geral do PS saudou então Ferro Rodrigues "pela forma exemplar como tem exercido as funções de presidente da Assembleia da República".