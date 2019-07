António Costa falava perante centenas de militantes socialistas de Odivelas, numa sessão de esclarecimento sobre o estado da nação e que foi aberta com uma curta intervenção do presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS e secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

"Se nós olharmos medida a medida do programa do Governo, medida a medida dos compromissos que assumimos com os nossos parceiros parlamentares (Bloco, PCP e PEV), medida a medida dos compromissos que assumimos com a União Europeia, nós cumprimos exatamente tudo, tudo, tudo", sustentou o líder socialista.

Segundo o secretário-geral do PS, "ao contrário do que diziam, não foi necessário ter de escolher entre estar na zona euro e virar a página da austeridade".

"Felizmente, virou-se a página da austeridade e cá estamos na zona euro com muito orgulho - e hoje até nos apontam como um bom exemplo da política a seguir", advogou, recebendo então uma salva de palmas da plateia.

A seguir, no entanto, António Costa pronunciou-se sobre aquilo que considera serem as consequências a prazo da atual governação, designadamente no que respeita à próxima legislatura.

"Só aumenta a responsabilidade daquilo que temos para fazer. É preciso termos bem a consciência de que, se é verdade que crescemos ao longo destes quatro anos, temos de crescer bastante mais durante muito mais anos para o país se aproximar cada vez mais dos países mais desenvolvidos da União Europeia", disse.