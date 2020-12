“Aproveitei para convidar o secretário-geral para visitar a Portugal, designadamente para inaugurar a academia de cibersegurança que a NATO tem em Lisboa e que aguarda pela sua visita para poder ser devidamente inaugurada, apesar de estar já em funcionamento”, anunciou António Costa, falando à imprensa depois de uma visita à sede da Aliança Atlântica em Bruxelas.

O primeiro-ministro referia-se à nova Academia de Comunicações e Informações da NATO, em Oeiras, no distrito de Lisboa, para dar formação e treino nas áreas de comunicações e sistemas de informação e ciberdefesa.

Esta nova academia resulta transferência para Oeiras da Escola de Comunicações e Sistemas de Informação da NATO, anteriormente sediada em Latina, Itália, após um compromisso assumido em 2010 na sequência da reorganização dos comandos da Aliança Atlântica.

Na altura, a NATO decidiu desativar o Allied Joint Force Command Lisbon, instalado em Oeiras, e transferir a Escola NATO de Comunicações e Sistemas de Informação para Portugal.

Nesta visita à sede da aliança em Bruxelas, o chefe de Governo português manifestou também o “empenho contínuo de Portugal nas missões da NATO” e abordou as “oportunidades que se abrem para estreitamento das relações transatlânticas”.

António Costa demonstrou, ainda, “preocupações sobre as tensões no Mediterrâneo”, destacando a “importância que a NATO pode ter para ultrapassar este conflito” entre a Turquia e a Grécia e o Chipre, dadas as perfurações ilegais turcas em zonas económicas gregas e cipriotas.

O primeiro-ministro está em Bruxelas para participar na cimeira de líderes da União Europeia, que arranca hoje.