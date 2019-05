“Depois de pelo menos 15 anos consecutivos de presidentes do PPE, creio que chegou a altura de mudar”, disse António Costa, no final de uma cimeira informal de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, que marcou o arranque das negociações em torno das designações para os cargos institucionais de topo, com destaque para a presidência da Comissão, liderada nos últimos 15 anos por José Manuel Durão Barroso (2004-2014) e Jean-Claude Juncker, ambos do Partido Popular Europeu (PPE).

Admitindo que, “perante a nova realidade parlamentar”, saída das eleições europeias, “é manifesto que é necessário um acordo político alargado” em torno de um candidato que possa assegurar uma maioria estável, tanto no Conselho Europeu como no Parlamento Europeu, já que PPE e Socialistas deixaram de ter uma maioria – sendo por isso necessário um acordo entre estas forças e os Liberais e eventualmente os Verdes -, Costa apontou que hoje não foram discutidos nomes, apenas perfis, mas nem aí houve consenso.

Tal como defendera à chegada ao Conselho, António Costa considerou que o presidente da Comissão deve preencher o que classificou com “um requisito básico: ter uma forte experiência executiva, quer a nível nacional, quer, desejavelmente, a nível europeu”, mas revelou que os chefes de Estado e de Governo do PPE relativizaram esse requisito (que o seu ‘Spitzenkandidat’, Manfred Weber, não cumpre).

“Os primeiros-ministros de uma família política não valorizaram especialmente a necessidade de haver uma experiência executiva anterior quer a nível nacional, quer a nível europeu, o que foi um bocado surpreendente, tendo em conta que, pelo menos que eu me recorde, desde o presidente Jacques Delors (1985-1995) não houve qualquer presidente da Comissão que não tivesse previamente experiência, no mínimo governamental, no seu Estado-membro de origem”, observou.