“O primeiro-ministro desloca-se ao Chile para participar no Encontro Internacional sobre os 50 anos do Golpe de Estado no Chile (“Cincuenta Años del Golpe de Estado 1973 – 2023 — Democracia es memoria y futuro, Encuentro Internacional”), que vai realizar-se em Santiago do Chile, nos dias 10 e 11 de setembro”, indica uma nota divulgada pelo gabinete do chefe de Governo.

A mesma nota indica que António Costa vai estar participar, na noite de 10 de setembro, no jantar oficial de abertura do encontro, a convite do Presidente do Chile, Gabriel Boric.

No dia seguinte, o primeiro-ministro vai assistir às cerimónias oficiais no Palácio Presidencial de La Moneda e na Plaza de la Constituición.

“Nesta deslocação, além da cerimónia relativa aos 50 anos do golpe de Estado no Chile, o primeiro-ministro terá um encontro com empresas portuguesas presentes naquele país e um encontro com o Presidente chileno, Gabriel Boric, para discutir o relacionamento bilateral”, acrescenta o gabinete de António Costa.

A 11 de setembro de 1973, um golpe de Estado protagonizado por militares comandados pelo general Augusto Pinochet derrubou o Governo socialista de Salvador Allende e instaurou uma ditadura que se prolongou até 1990.