O primeiro-ministro afirmou hoje que passou em revista com o Presidente de Timor-Leste "as excelentes" relações bilaterais entre os dois países e que discutiu com José Ramos-Horta novas áreas de cooperação.

Esta posição foi transmitida por António Costa numa mensagem que publicou na sua conta na rede social Twitter, após ter recebido em São Bento o Presidente da República Democrática de Timor-Leste, José Ramos-Horta, que iniciou hoje uma visita de Estado a Portugal. "Tivemos a oportunidade de passar em revista as excelentes relações bilaterais entre os nossos países e discutir novas áreas de cooperação", escreveu o líder do executivo português. Antes do encontro com o primeiro-ministro, os chefes de Estado de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e de Timor-Leste deram uma conferência conjunta. O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que as autoridades de Portugal e Timor-Leste estão a trabalhar em conjunto criar condições de permanência para os timorenses recém-chegados em Portugal e combater ilegalidades. Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "estão localizados a esta data 873 timorenses" em Portugal, "dos quais a maioria esmagadora em condições — mais de 500 — de habitabilidade ou de acolhimento ou de albergue ou de apoio de instituições muito variadas", Estado, autarquias locais e instituições de solidariedade social. O Presidente da República disse ainda que Portugal e Timor-Leste estão a atuar "em termos de formação no português básico e de formação técnico-profissional" e de "ajustamento das aptidões à empregabilidade social". Perante os jornalistas, após esse encontro, o chefe de Estado português elogiou Ramos-Horta pelo "seu exemplo na luta que teve, e que mereceu o Prémio Nobel da Paz, pela democracia, pela liberdade, pelos direitos humanos, pela independência, pela soberania e pelo futuro do povo irmão de Timor-Leste". "É para nós muito reconfortante ver a forma pacífica e pacificadora e estabilizadora como tem exercido as suas funções", acrescentou, felicitando-o "pelo arranque deste seu novo mandato, muito promissor".