O primeiro-ministro, António Costa, vai discutir hoje com homólogos de oito outros países mediterrânicos e do sul da União Europeia (UE), em Malta, as novas regras comunitárias para as migrações, após avanços para um novo pacto migratório comum.

O primeiro-ministro, António Costa, usa da palavra na apresentação da reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, 26 de setembro de 2023. JOSE SENA GOULAO/LUSA Lusa