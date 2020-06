"Quanto à governação do Banco de Portugal, terei oportunidade de discutir o assunto com o próximo ministro de Estado e das Finanças, como sempre disse, proceder à audição dos partidos políticos, conversar com o próprio senhor governador, e na altura própria o Governo tomará decisões sobre essa matéria", disse António Costa no final do 'briefing' do Conselho de Ministros, que decorreu hoje no palácio da Ajuda, em Lisboa.

Sobre outras matérias de futuro, o primeiro-ministro confirmou ainda que todos os secretários de Estado das Finanças cessam funções na próxima segunda-feira, e que a nova equipa, liderada por João Leão, será apresentada "oportunamente".

"Como se sabe, com a saída dos ministros, saem automaticamente todos os secretários de Estado que dependem dos ministros. Portanto, com a saída do professor Mário Centeno, todos os secretários de Estado que prestam serviço no Ministério das Finanças cessam as suas funções na próxima segunda-feira", afirmou António Costa.

O chefe do Governo acrescentou ainda que "oportunamente, o novo ministro de Estado e das Finanças [João Leão] constituirá a sua equipa e a apresentará".