"Isso os portugueses é que vão ter que decidir qual é a forma. Há uma coisa que é certa: com valor reforçado ou sem valor reforçado, o essencial é que votem no PS", declarou António Costa durante uma arruada junto à praia da Aguda, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia.

No comício de sábado à noite em Guimarães, o presidente do PS, Carlos César, pediu para o partido "uma maioria de valor reforçado" nas eleições legislativas, num discurso com referências indiretas sobre os parceiros do PS na atual solução governativa, Bloco de Esquerda e CDU.

Questionado sobre se também confia numa maioria de valor reforçado, o secretário-geral do PS disse que o partido precisa da "maior votação possível para garantir quatro anos de estabilidade e poder continuar as boas políticas que têm dado bons resultados".

Acompanhado por Carlos César, Ana Paula Vitorino, João Matos Fernandes e Manuel Pizarro, entre outros, António Costa percorreu parte da marginal junto à praia da Aguda, ouvindo votos de boa sorte, tirando fotografias com quem lhe pedia e distribuindo beijos e abraços.

Embora mais solicitado por senhoras mais idosas, Costa também tirou fotografias com João, de seis anos, que, a pedido do pai, até fez "a mãozinha" do PS para as câmaras de televisão.

Mais à frente, numa das rotundas que dá acesso à praia, uma caravana automóvel do partido Aliança, entre bandeiras e buzinadelas, quase se cruzava com a comitiva socialista.