Blé Goudé foi transferido pelas autoridades da Costa do Marfim para o TPI em 2014. Juntamente com o ex-Presidente da Costa do Marfim Laurent Gbagbo, foi julgado por crimes contra a Humanidade.

Ambos foram absolvidos no início de 2019 e saíram em liberdade condicional.

Os dois homens eram acusados de crimes contra a humanidade: morte, violação, perseguição e outros atos desumanos que terão ocorrido no período pós-eleitoral, em 2010-2011, e em relação aos quais se declararam inocentes.

Os confrontos na Costa do Marfim causaram mais de três mil mortos em cinco anos.